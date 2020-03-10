Москва, , 18:44 — REGNUM В Госдуме началась встреча в расширенном формате российских парламентариев во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным с депутатами Верховной рады Украины во главе с Виктором Медведчуком, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Ранее Медведчук сообщил о необходимости встречи в расширенном формате. Речь идет о работе парламентского измерения «нормандского формата».

Первая встреча парламентариев России и Украины состоялась 24 декабря 2019 года. Тогда ситуацию вокруг мирного урегулирования в Донбассе обсуждали Медведчук и спикер Госдумы Вячеслав Володин.