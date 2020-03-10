Вашингтон, , 18:40 — REGNUM Американские системы противоракетной обороны направлены в Ирак для защиты от Ирана, заявил 10 марта возглавляющий центральное командование ВС Соединённых Штатов Кеннет Маккензи в Конгрессе.

Выступая на слушаниях в профильном комитете Конгресса, американский генерал заявил, что в Ирак сейчас идёт доставка систем ПВО, а также защита от баллистических ракет на случай атак со стороны Ирана.

Напомним, в 2019 году произошло обострение американо-иранского конфликта. В конце декабря американцы нанесли удары по пяти объектам «Хезболлы» в Ираке и в Сирии.

Они объяснили это тем, что 27 декабря в Ираке была обстреляна американская база К-1. Ответственность они возложили на «Катаиб Хезболла». За этими событиями последовало убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке.

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