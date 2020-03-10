Вильнюс, , 18:39 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 10 марта, в Вильнюсе рамках встречи «Бухарестской девятки» — глав МИД Румынии, Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы — заявил, что «Запад должен требовать ответственности России за ей агрессивные действия на международной арене», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Позвать Россию быть частью общего геополитического пространства, создав впечатление об общих интересах, было бы стратегической ошибкой. 2014 год должен оставаться самым болезненным доказательством разочарования, какие результаты приносят интересы без ценностей», — говорил Науседа, подчёркивая, что ни при каких обстоятельствах нельзя нарушать принципы.

«Россия остаётся ясной и основной угрозой для НАТО. Россия умышленно избрала путь на разрушение сформировавшегося мирового порядка. У нас не должно быть по этому поводу никаких иллюзий», — заявил Науседа, который призвал НАТО продолжать наращивать военную группировку в Прибалтике. При этом такое наращивание он назвал «фактором сдерживания», а не «эскалацией напряжения».