Душанбе, , 18:25 — REGNUM Церемония открытия новой мечети в столице Таджикистана снова отложена, сообщают сегодня, 10 марта, местные средства массовой информации.

Ранее торжественное открытие было намечено на 12 марта. Планировалось участие эмира Катара Тамима бин Хамад аль-Тани. По одной версии, причиной стали рекомендованные таджикистанским правительством меры по профилактике распространения коронавируса, по другой — перенос даты обусловлен отменой эмиром Катара всех зарубежных поездок. Соответственно, новая дата открытия пока неизвестна.

Мечеть занимает 12 гектаров, строительство шло девять лет. Первый камень в октябре 2009 года заложил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. На строительство самого крупного религиозного сооружения, возведённого в стране за годы независимости, потрачено порядка 100 млн долл., из них 30 млн долл. выделило правительство Таджикистана. Большую же часть — всю остальную сумму выделило правительство Катара. Изначально церемония открытия была намечена на сентябрь-октябрь 2019 года.

Напомним, что в рамках борьбы по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Таджикистане закрыты все мечети. Отметим, что ни одного случая заболевания коронавирусной пневмонией в стране не зафиксировано.

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