Будапешт, , 19:38 — REGNUM Венгрия продолжит блокировать работу комиссии Украина-НАТО, пока Украина не восстановит права венгерского этнического меньшинства, проживающего в Закарпатье, заявил в парламенте глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщило 10 марта издание Hungary Today.

Сийярто назвал абсурдными попытки изобразить действия Венгрии как некое подыгрывание России. Он отметил, что Украине живёт около 150 тыс. этнических венгров, и это гораздо важнее любых геополитических соображений.

«Принимая во внимание то, что Венгрия поддерживает Украину в вопросах территориальной целостности и суверенитета, она должна не забывать, что в Украине происходит много нарушений прав венгерского национального меньшинства», — подчеркнул он.

По словам Сийярто, выходом в сложившейся ситуации может стать улучшение стандартов преподавания украинского языка для учащихся-венгров.

«Мы готовы и мы внесём разумные предложения», — добавил глава МИД Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сийярто предложил Украине приравнять венгерский язык к языку коренного народа в Закарпатье, однако эту идею не поддержала экс-министр образования Украины Анна Новосад.

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