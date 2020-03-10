Рига, , 17:48 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в очередной раз посоветовал жителям государства не посещать страны и регионы, затронутые эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом, как пишет портал LSM, заявил политик после заседания правительства.

По его словам, в особенности эта рекомендация касается людей в пожилом возрасте. Кариньш отметил, что пока все случаи заболевания коронавирусной инфекцией в Латвии протекают без осложнений, в лёгкой форме.

Он отметил, что на карантине в стране находятся 170 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 10 марта Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Латвии сообщил, что в стране число заразившихся коронавирусом увеличилось до восьми человек.

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