10 марта 2020 | Время чтения 7 мин

Леонид Нерсисян, , 17:43 — REGNUM Как стало известно, российское военное ведомство намерено подписать на форуме «Армия-2020» контракт на строительство ещё двух подводных ракетоносцев проекта 955 «Борей». При этом в прошлом году, на форуме «Армия-2019» уже был подписан контракт на строительство двух «Бореев», в дополнение к стартовой серии из восемь единиц подводных ракетоносцев этого типа, из которых четыре уже построены, а ещё четыре находятся в различных стадиях строительства. Новые подводные ракетоносцы будут заложены к 9 мая 2020 года и получат имена прославленных Маршалов Победы — «Маршал Жуков» и «Маршал Рокоссовский». Если на «Армии-2020» будет подписан контракт на ещё два «Борея», то общее количество субмарин в серии будет увеличено до 12 единиц.

Флаг России

Таким образом, можно увидеть отчётливую тенденцию к увеличению морской компоненты российской ядерной триады. В 2014 году, к моменту ввода в строй первого подводного ракетоносца класса «Борей», в составе российских морских стратегических ядерных сил насчитывалось 10 подводных ракетоносцев. В составе Северного флота находилось 6 подводных ракетоносцев проекта 667БДРМ «Дельфин» и один подводный крейсер «Дмитрий Донской» проекта 941УМ (ранее использовался для испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет «Булава»). Ещё три подводных ракетоносца проекта 667БДР «Кальмар» числились в составе Тихоокеанского флота. Субмарины проекта 667БДРМ, являющиеся в настоящий момент наиболее многочисленным типом российских подводных ракетоносцев, как ожидается, будут продолжать службу до начала 2030-х годов, постепенно заменяясь новейшими «Бореями». Следует ожидать, что к началу следующего десятилетия удастся не только полностью заменить подводные ракетоносцы советской постройки, но и увеличить их численность, равно как и численность межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и ядерных боезарядов на подводных носителях.

Подобная тенденция к увеличению морской компоненты ядерной триады нередко подвергается серьёзной критике в различных СМИ и интернет-ресурсах. Основным аргументом выступает общее превосходство на море США их союзников и наличие у них очень большого количества современных «подлодок-охотников», значительная часть которых являются субмаринами четвёртого поколения, а также очень большие противолодочные возможности в целом. В тоже время современный ВМФ России располагает крайне малыми возможностями по прикрытию подводных ракетоносцев, находящихся в районах боевого патрулирования. В частности, российский флот располагает весьма незначительным количеством многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ). Учитывая вышесказанное, в современных российских СМИ фактически господствует убеждённость о высокой уязвимости российских подводных ракетоносцев и мнение о том, что они сравнительно легко могут быть выслежены и уничтожены «подлодками-охотниками» НАТО и прочими противолодочными средствами. Соответственно, размещение значительной части МБР на подводных носителях делает их крайне уязвимыми и гипотетически позволяет превентивно нейтрализовать огромную часть ядерного арсенала.

Однако подобные аргументы верны лишь отчасти. Как правило, когда речь заходит об уязвимости российских подводных ракетоносцев, на современные реалии проецируется ситуация 1970-х — начала 1980-х годов, когда ВМФ СССР располагал подводными ракетоносцами первого и второго поколения. Уровень шума, характерный для атомных подводных лодок (АПЛ) этих поколений позволял при благоприятных гидрологических условиях океана услышать их зачастую за сотни километров, что позволяло легко их обнаружить и установить слежение за ними противолодочным субмаринам. Кроме того, весьма малая максимальная дальность пуска (порядка 2,5 тысяч километров) баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) того времени вынуждала советские подводные ракетоносцы действовать в зонах господства противолодочных сил НАТО. Однако уже появление подводных лодок третьего поколения в середине 1980-х позволило радикально снизить их уровень шумности и на порядок повысить их скрытность. А появление новых баллистических ракет морского базирования, имеющих межконтинентальную дальность, позволило переместить районы патрулирования в прилегающие к российской территории моря и зону Арктики.

С другой стороны, основу современных морских стратегических ядерных сил России по-прежнему составляют подводные ракетоносцы советской постройки проектов 667БДР и 667БДРМ. При этом, подводные ракетоносцы проекта 667БДР, которые до недавнего времени образовывали группировку подводных ракетоносцев Тихоокеанского флота (в настоящее время в составе флота остаётся одна подлодка данного проекта) являются подлодками второго поколения с крайне низкими показателями скрытности в современных условиях. В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что эти подлодки в большинстве случаев отслеживались в районах боевого патрулирования многоцелевыми подводными субмаринами США. Вероятно, эта информация недалека от истины. Подводные ракетоносцы проекта 667БДРМ Северного флота, несмотря на более низкие уровень шумности, всё же являются подводными лодками переходного поколения — они превосходят по уровню скрытности АПЛ второго поколения, но не дотягивают по этому показателю до уровня третьего поколения. Впрочем, в Арктике, где находятся районы их боевого патрулирования, гидрологические условия крайне плохие и даже шумные лодки обнаружить крайне непросто. Из шести более совершенных подводных ракетоносцев проекта 941 (самые большие подводные лодки в мире), являющихся полноценными АПЛ третьего поколения, в составе ВМФ России остался лишь один.

Исходя из вышеуказанных обстоятельств, переоснащение морских СЯС современными подводными лодками четвёртого поколения является крайне важной задачей. Подводные ракетоносцы проекта 955 «Борей» являются подводными лодками четвёртого поколения и обладают всеми необходимыми атрибутами, главными из которых являются предельно низкий уровень шумности и возможность обеспечения малошумного хода на больших скоростях — у подводных лодок третьего поколения «бесшумный ход» обеспечивается на скоростях в 5−10 узлов, на подводных лодках четвёртого поколения — до 20 узлов. «Бореи» оснащены новейшим ядерным реактором нового поколения КТП-6 с естественной циркуляцией теплоносителя, малошумным водомётным движителем, исключающим возникновение явления кавитации. В совокупности с прочими мерами по снижению шумности, это позволило уменьшить уровень шумности «Бореев» в пять раз по сравнению с подводными лодками проекта 971 — наиболее совершенными российскими АПЛ третьего поколения. «Бореи» по уровню скрытности на текущий момент, как минимум, соответствуют лучшим подводным ракетоносцам западных стран — классов «Триумфан» (Франция) и «Вэнгард» (Великобритания). Уровень шумности, характерный для АПЛ четвёртого поколения, даже в самых благоприятных гидроакустических условиях ограничивает дальность их обнаружения до дистанций менее одного километра, а в реальных условиях, тем более в условиях Арктики и вод северной части Тихого океана, и вовсе делает их практически невидимыми для пассивных гидроакустических средств. Таким образом, замена подводных ракетоносцев советской постройки «Бореями» позволит свести к околонулевым значениям уязвимость морских СЯС России, а также фактически избавит от необходимости их прикрытия различными силами флота.

Единственным недостатком новых «Бореев» является их основное вооружение — баллистические ракеты Р-30 «Булава». Показатели их дальности полёта (8 тысяч километров) и забрасываемого веса (1150 килограмм) весьма скромные по современным меркам, и по большинству характеристика «Булава» уступает не только МБР «Трайдент-IID5», которыми вооружены американские и британские подводные ракетоносцы, но и французской МБР морского базирования М-51. Кроме того, при пуске из районов боевого патрулирования российских подводных ракетоносцев, находящихся в Арктике и северной части Тихого океана, «Булава» весьма уязвима на активном участке траектории для средств системы противоракетной обороны США. При этом, уязвимость «Булавы» существенно выше, чем для наземных МБР.

Впрочем, в конце 2019 года стало известно о планах Министерства обороны по созданию модернизированного варианта «Булавы» или более совершенной МБР морского базирования с существенно более высокими показателями. Вполне возможно, что к началу следующего десятилетия, когда должен завершиться процесс строительства «Бореев», такая МБР будет создана, как и новые средства преодоления ПВО, в частности компактные гиперзвуковые боевые блоки, которыми будет возможно оснащать лёгкие МБР. По некоторым данным, ведутся работы по созданию гиперзвуковых боевых блоков для МБР «Ярс». Если они будут созданы, то, скорее всего, их можно будет устанавливать и на МБР морского базирования.