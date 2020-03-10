Санкт-Петербург, , 17:40 — REGNUM Инициированные Кремлем поправки в Конституцию России были предлогом ради предоставления возможности Владимиру Путину в пятый раз избраться на пост президента России. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор.

По его словам, в этом исчезли последние сомнения после событий 10 марта, когда Госдума одобрила поправку о возможности обнуления президентских сроков, поддержанную Путиным при условии, что ее рассмотрит и одобрит и Конституционный суд РФ.

По мнению Конфисахора, нет ни единого шанса, что Владимир Путин передумает и решит не избираться в 2024 году на новый президентский срок, если эта поправка пройдет все стадии.

«Даже последняя возможность, чтобы такого не было, решается изменением Конституции», — сказал политолог.

В этой связи он напомнил и о высказывании Путина по поводу недопустимости двоевластия в России и передачи неких президентских полномочий Госсовету.

«И не зря он сказал, что при выборе между стабильностью и сменяемостью предпочитает первое, пока Россия не «накопит жирка»: это столь расплывчатое понятие, мы можем никогда этого жирка не накопить. Теперь же стало проще этот пазл сложить. Тем более, когда это происходит в последний момент, и депутатов поставили перед фактом», — сказал Конфисахор.

На его взгляд, личность Валентины Терешковой в качестве предлагающей такую поправку была выбрана для того, чтобы успокоить старшее поколение, которое доверяет первой в мире женщине-космонавту.

«Кто еще, как не космонавт, разбирается у нас в госстроительстве? Ее ценят, уважают, было решено, что из ее уст инициатива не вызовет такого отторжения. Она же бога видела, когда в космос летала», — сыронизировал Александр Конфисахор.

На его взгляд, сильного общественного возмущения по поводу обнуления президентских сроков Владимира Путина ждать не стоит. «Думаю, что это уже предполагали заранее и смирились. Побузят отдельные структуры и люди, но это уже ничего не изменит», — добавил он.

Читайте также: Путин — гарант стабильности в эпоху турбулентности: об идее Терешковой

Напомним, депутат Госдумы Валентина Терешкова («Единая Россия») 10 марта предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок в Конституцию, что сделает возможным для Владимира Путина вновь баллотироваться на пост президента. Госдума поддержала поправки в Конституцию депутата Терешковой о сроках полномочий президента РФ.