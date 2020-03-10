Москва, , 17:34 — REGNUM Госдума РФ во втором чтении приняла пакет поправок в Конституцию. Среди принятых поправок — запрет на владение зарубежными счетами и обладание видом на жительство (включая временный) в иностранных государствах.

«Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции, которую сформировал президент России, и членом которой я являюсь, разработала множество поправок. Члены рабочей группы предложили много поправок, исходя из своего жизненного опыта, из интересов тех или иных общественных групп, которые они представляют, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM президент «Опоры России» Александр Калинин.

«Один из крупных блоков поправок имел отношение к тому, что люди, которые управляют страной, не должны иметь экономических интересов в других странах, и это абсолютно правильно. В процессе работы мы уточняли те или иные предложения президента. Они были достаточно четко сформулированы с юридической точки зрения, чтобы в том числе, не пострадали бы платежи международных эмитентов по карточкам. Но четко было сказано о том, что люди, которые избираются в Государственную думу, назначаются на работу в правительство, губернаторы — не могут обладать счетами и видом на жительство, в том числе и временным видом на жительство, за рубежом», — подчеркнул он.

«При этом вопрос недвижимости не рассматривался — люди могли что-то приобрести, это их право. Но именно финансовые активы и вид на жительство категорически неприемлемы, если человек хочет работать в системе государственной власти нашей станы», — завершил свой комментарий Александр Калинин.