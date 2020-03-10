Москва, 10 марта 2020, 17:34 — REGNUM Госдума РФ во втором чтении приняла пакет поправок в Конституцию. Среди принятых поправок — запрет на владение зарубежными счетами и обладание видом на жительство (включая временный) в иностранных государствах.
«Мировой финансовый кризис»
«Вид на жительство и счета за рубежом для госслужащих недопустимы»
«Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции, которую сформировал президент России, и членом которой я являюсь, разработала множество поправок. Члены рабочей группы предложили много поправок, исходя из своего жизненного опыта, из интересов тех или иных общественных групп, которые они представляют, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM президент «Опоры России» Александр Калинин.
«Один из крупных блоков поправок имел отношение к тому, что люди, которые управляют страной, не должны иметь экономических интересов в других странах, и это абсолютно правильно. В процессе работы мы уточняли те или иные предложения президента. Они были достаточно четко сформулированы с юридической точки зрения, чтобы в том числе, не пострадали бы платежи международных эмитентов по карточкам. Но четко было сказано о том, что люди, которые избираются в Государственную думу, назначаются на работу в правительство, губернаторы — не могут обладать счетами и видом на жительство, в том числе и временным видом на жительство, за рубежом», — подчеркнул он.
«При этом вопрос недвижимости не рассматривался — люди могли что-то приобрести, это их право. Но именно финансовые активы и вид на жительство категорически неприемлемы, если человек хочет работать в системе государственной власти нашей станы», — завершил свой комментарий Александр Калинин.
Президент РФ В.В. Путин на пресс-конференции 19 декабря 2019 года выступил против принятия новой Конституции, но допустил изменения существующей. Если первая глава Конституции ("Основы конституционного строя") неприкосновенна, то всё остальное, по мнению президента, менять можно. 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ.