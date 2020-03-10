Москва, , 17:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл сегодня, 10 марта, рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Как сообщает пресс-служба главы государства, новгородский губернатор проинформировал президента о социально-экономической ситуации в регионе и начал «с интересной, хорошей новости».

Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным Kremlin.ru

Никитин сообщил о том, что новгородский школьник Тихон Маврин занял первое место на Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту и заявил, что всё это произошло благодаря тому, что Владимир Путин поддержал Андрея Никитина три года назад.

«Всё произошло потому, что он умный парень и у него хорошие учителя», — заметил президент.

Никитин согласился, но добавил, что в регионе появилась такая «техническая возможность».

«Всего за прошлый год у нас восемь победителей общероссийских олимпиад, связанных так или иначе с цифровой экономикой. За три года просто произошёл определённый переворот», — заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великом Новгороде в 2018 году открылся первый в регионе детский технопарк «Кванториум». Кроме того, в Новгородской области активно участвуют в движении WorldSkills и развивают среднее профессиональное образование.

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