Москва, , 17:31 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отказался приезжать на Парад Победы в Москву 9 мая. Об этом сегодня, 10 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет», — рассказал Песков об отказе главы США приезжать на памятные мероприятия в Москву в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Известно, что власти США направили в Москву список из нескольких высокопоставленных лиц, которые могли бы представить Соединенные Штаты на предстоящем мероприятии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин пригласил на Парад Победы в Москве лидеров стран, которые в прошлом входили в антигитлеровскую коалицию, в том числе приглашение получил и Дональд Трамп.