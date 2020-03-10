Вашингтон, , 17:31 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отказался от поездки в Москву на мероприятия, посвящённые 75-летию со Дня Победы. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.

При этом он не стал уточнять, поедет ли кто-то из американских представителей на московские мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп заявлял о том, что он хотел бы поехать в Москву на 9 мая, однако этому могут помешать планы на предвыборную президентскую гонку в Штатах.