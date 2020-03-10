Рига, , 17:31 — REGNUM Депутаты правящей коалиции Латвии договорились зарезервировать 40 млн евро из многолетнего бюджета ЕС 2021—2027 года на строительство нового здания для общественных СМИ в стране. Об этом, как пишет портал LSM, заявил парламентский секретарь министерства культуры Латвии Ритвар Янсонс.

По его словам, из этой суммы также должны быть покрыты издержки на технологическое обновление общественных СМИ и их развитие.

Янсонс добавил, что всего в бюджетном периоде до 2027 г. правительство Латвии планирует выделять общественным СМИ 110 млн евро ежегодно, чтобы «компенсировать их уход с рекламного рынка». Представители правительства страны пока не договорились об объединении общественных медиа в одну структуру, отметил он.

Напомним, февральские переговоры в Брюсселе о бюджете ЕС на 2021−2027 гг. закончились неудачей.