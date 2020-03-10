Ростов-на-Дону, , 17:21 — REGNUM В Ростовской области остро стоит вопрос кадрового обеспечения фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). По мнению донского губернатора Василия Голубева, региональному минздраву стоит обратить особое внимание на модернизацию первичного звена.

«Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению должно быть направлено не только на установку новых ФАПов и амбулаторий, в этом Ростовская область — лидер среди российских регионов. Выступая на Госсовете, я отмечал, что необходимо решать и другой важный вопрос — кадровый. ФАПы без врачей могут быть просто закрыты», — считает глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году в Ростовской области на создание медучреждений первичного звена было направлено почти 75 млн рублей. В конце ноября донской губернатор выступил с инициативой разработки типовых проектов строительства ФАПов и врачебных амбулаторий.