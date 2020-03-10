Рига, , 17:12 — REGNUM Во вторник, 10 марта, правительство Латвии, возглавляемое премьер-министром страны Кришьянисом Кариньшем, приняло решение о выделении 263 000 евро для электронных средств массовой информации на освещение досрочных выборов в Рижскую Думу 25 апреля 2020 года. Об этом пишет портал Diena.lv.

«Чтобы у общества была возможность полностью ознакомиться с кандидатами в муниципальный Совет и их программами необходимо обеспечить информационное освещение выборного процесса», — говорится в решении правительства, принятом на совещании.

По данным журналистов, финансовые средства будут выделены из фонда непредвиденных расходов Совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP).

Как передавало ИА REGNUM, 13 февраля парламент Латвии принял закон о досрочном роспуске Рижской думы.