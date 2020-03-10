Киев, , 17:38 — REGNUM Исполняющим обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины назначен Павел Кухта. Об этом чиновник сообщил 10 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

Кухта отметил, что перестановки в правительстве Украины не должны отразиться на работе министерства.

«Важно, чтобы изменения и реформы, которые нам удалось запустить за шесть месяцев работы (а это рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), не пропали бесследно», — написал он.

Ранее Кухта был первым заместителем министра экономики. На минувших выборах в Верховную раду Украины он баллотировался от партии «Голос».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд Киева отказался рассматривать иск, поданный бывший премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, с помощью которого тот хотел заблокировать свою отставку.

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