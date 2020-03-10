Киев, 10 марта 2020, 17:38 — REGNUM Исполняющим обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины назначен Павел Кухта. Об этом чиновник сообщил 10 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Кухта отметил, что перестановки в правительстве Украины не должны отразиться на работе министерства.
Ранее Кухта был первым заместителем министра экономики. На минувших выборах в Верховную раду Украины он баллотировался от партии «Голос».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд Киева отказался рассматривать иск, поданный бывший премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, с помощью которого тот хотел заблокировать свою отставку.
Читайте также: Суд в Киеве отказал Гончаруку в рассмотрении иска