Москва, , 16:58 — REGNUM Оппозиционные политики подали уведомление властям Москвы о проведении митинга на 50 тыс. человек на проспекте Сахарова. Они намерены выступить против поправок, принятых сегодня Государственной думой, которые обнуляют президентские сроки и позволяют Владимиру Путину выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году. Об этом сегодня, 10 марта, сообщают столичные СМИ.

Напомним, что сегодня Государственная дума поддержала поправку депутата Валентины Терешковой («Единая России») об обнулении президентских сроков после проведения конституционной реформы. Данная поправка, в случае ее вступления в силу, означает, что действующий президент Владимир Путин может выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году.

Стоит отметить, что Путин уже несколько раз говорил о том, что он не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах президента в 2024 году. Но было это до начала конституционной реформы.