Екатеринбург, , 16:58 — REGNUM В Свердловской области представители общественных организаций планируют подготовить для работы на избирательных участках порядка пяти тысяч наблюдателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Обучать наблюдателей будут в избирательной комиссии Свердловской области. Соответствующее соглашение подписано между избиркомом и региональной Общественной палатой. К соглашению также присоединились руководители семи общественных, волонтёрских и ветеранских организаций.

Подготовка общественников будет осуществляться в преддверии всенародного голосования по внесению поправок в Конституцию России.

Напомним, что по действующему законодательству на каждом избирательном участке должно присутствовать от двух до 10 наблюдателей.

Отметим, что в Свердловской области будут работать 2532 участка для голосования.