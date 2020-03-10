Берлин, , 16:58 — REGNUM Встреча на тему ситуации в Ливии состоялась между германским федеральным канцлером Ангелой Меркель и главой Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром 10 марта, сообщает правительство Германии.

Уточняется, что переговоры прошли в Берлине. Меркель высказалась таким образом, что в Ливии нужно добиваться перемирия между конфликтующими сторонами и отказаться от попыток добиться своего силовым методом.

Напомним, Хафтар является одной стороной конфликта в ливийской гражданской войне, вторая сторона — Фаиз Саррадж, возглавляющий Правительство национального согласия, сотрудничающее с Турцией.

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