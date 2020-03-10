Великий Новгород, , 16:52 — REGNUM Внесение поправки депутата Государственной думы РФ Александра Карелина о возможности роспуска Госудумы РФ в связи с изменением Конституции и объявлении досрочных выборов «демонстрирует приверженность партии «Единая Россия» ценностям открытости». Такое мнение сегодня, 10 марта, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Новгородской области, политтехнолог Алексей Громский.

«Возможность такого сценария развития событий не первую неделю обсуждаются «под ковром», теперь же тема быстро стала предметом открытой публичной политической дискуссии. Этот шаг делает честь и правящей партии и Карелину, как одному из её основателей», — подчеркнул Громский.

Политтехнолог отметил, что «даже Владимир Путин, выступая сегодня в Государственной думе России, продемонстрировал на практике будущее «расширение полномочий» нижней палаты российского парламента».

«Во-первых, он подчеркнул, что принятие многих решений, в том числе — о досрочном роспуске, прерогатива депутатов парламента. С другой стороны, глава государства подчеркнул, что готовящееся всенародное голосование по поправкам в Конституцию, учитывая то, что новые конституционные полномочия Госдума получит немедленно и в действующем составе, становится голосованием о доверии действующему её составу. Владимир Путин предлагает депутатам, причем не только из фракции правящей партии, а и парламентским оппозиционерам, разделить ответственность с ним за подготовленную конституционную реформу. Речь идёт и о новых социальных обязательствах государства, «расшифрованных» в новой Конституции». Алексей Громский С другой стороны, глава государства подчеркнул, что готовящееся всенародное голосование по поправкам в Конституцию, учитывая то, что новые конституционные полномочия Госдума получит немедленно и в действующем составе, становится голосованием о доверии действующему её составу. Владимир Путин предлагает депутатам, причем не только из фракции правящей партии, а и парламентским оппозиционерам, разделить ответственность с ним за подготовленную конституционную реформу. Речь идёт и о новых социальных обязательствах государства, «расшифрованных» в новой Конституции».

Эксперт также отметил, что обсуждение поправок в Конституции проходит «на фоне целого ряда глобальных процессов», при этом значительные усилия прилагаются к обновлению партийной системы.

«На политическую арену приходят новые партийные проекты, жизнеспособность которых может проявиться на очередных парламентских выборах, ожидающихся в 2021 году. Времени для того, чтобы «развернуться» к этой осени, у них, скорее всего, не будет», — отметил он.

По мнению Громского, также необходимо учитывать затеянные реформы международных институтов, призванных обеспечивать международный мир и экономическую стабильность.

«В этой ситуации стабильность должны бы демонстрировать и органы государственной власти, законодательной в частности. Допустим, перезапуск взаимоотношений с ОПЭК уже вызвал определенную панику на финансовых рынках. Как известно, дестабилизация органов власти провоцирует аналогичную реакцию, а выборы — это всегда кризис.

Ну и, наконец, до очередных выборов Госдумы остаётся всего полтора года. И лишать действующих депутатов возможности участвовать во внедрении социальных обязательств государства, в контроле над их реализацией — не имеет большого смысла. За это время и нынешние депутаты продемонстрируют себя в новых условиях, и «новые люди» в парламенте укрепят контакт с избирателями. Ну или уйдут по итогом выборов 2021 года», — резюмировал Алексей Громский.