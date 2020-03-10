Амстердам, , 16:35 — REGNUM В ходе утреннего заседания 10 марта суда по делу MH17 в Нидерландах прокурор выступил с нападками на Россию. Заседание 9 марта посвящено текущему состоянию дела MH17.

По словам прокурора, «угроза со стороны России в отношении свидетелей представляется очень реальной». Поэтому прокуратура настаивает на анонимности свидетелей. Кроме того, прокурор заявил, что поведение России «бросает тень на этот процесс». По его словам, «Российская Федерацие делает всё, чтобы чинить препоны этому процессу». В частности, прокуратура утверждает, что российские спецслужбы могут попытаться установить личность анонимных свидетелей.

Кроме того, прокурор заявил, что Совместная Следственная Группа в ходе своей работы нашла «явные признаки причастности ФСБ и ГРУ к военному конфликту в Донбассе».

По указанию следственного судьи, засекречена личность порядка десяти свидетелей, чтобы ограничить угрозы их жизни и безопасности. Прокурор в частности заявил о возможной опасности, которая грозит свидетелям, которые сами или чьи родственники проживают в Донбассе. Прокурор предупредил против недооценки «угрозы со стороны Российской Федерации» и напомнил в этой связи о деле Скрипаля.

Прокурор напомнил, что ССГ продолжает свою работу, и намекнул на возможность на появление новых фактов в ходе процесса.

Между тем в ходе заседания стало известно, что обвиняемый О. Пулатов заявил протест против привлечения к суду анонимных свидетелей. Решение по его заявлению должен принять другой суд, который, однако, ещё не пришёл к вердикту.

Прокурор заявил, что Пулатов на прошлой неделе был допрошен российскими властями, но что он отказался отвечать на предложенные им вопросы, заявив, что готов только быть допрошенным голландским судьёй.

По словам прокурора, Пулатов мог бы попросить о вызове в суд под гарантию безопасности. Однако прокуратура считает, что такая гарантия ему предоставлена быть не может в связи с международными договоренностями и возможными просьбами о выдачи со стоны третьих государств. Однако Пулатов мог бы выступить в качестве свидетеля против других обвиняемых (И. Стрелкова, Л. Харченко и С. Дубинского). В таком случае он не подлежал бы задержанию.

В ходе своей речи прокурор предложил Стрелкову, ДУбинскому и Харченко объяснить некоторые сделанные ими ранее и, по мнению прокуратуры, противоречивые заявления.

Прокурор коснулся вопроса о достоверности доказательной базы обвинения. В частности, он заявил, что общие упрёки в том, что имеющиеся в деле записи телефонных переговоров поддельные, не могут быть проверены. Вместе с тем он предложил провести дополнительную экспертизу записей в том случае, если кто-нибудь из подозреваемых поставил бы под вопрос эти записи.

Прокурор также заявил о желательности ещё раз допросить некоторых свидетелей, которые, по его словам, находились в предполагаемом месте запуска Бука. Кроме того, он предложил членам суда лично осмотреть остатки малайзийского Боинга. Наконец, он предложил ещё раз провести экспертизу некоторых используемых в деле фото‑ и видеоматериалы, которые по мнению России подверглись обработке.

По мнению прокурора, содержательное рассмотрение дела может начаться лишь в ходе 2021 г. Он предупредил, что до тех пор будет продолжаться «кампания по дезинформации» со стороны России.