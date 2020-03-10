Москва, , 16:39 — REGNUM Проведение досрочных выборов в Госдуму РФ не является обязательным шагом и оснований для такого решения нет. Об этом ИА REGNUM заявил председатель Профсоюза адвокатов России Григорий Абуков, комментируя предложение депутата Госдумы РФ Александра Карелина («Единая Россия») провести досрочные парламентские выборы.

«Проведение досрочных выборов в Государственную думу РФ не является каким-то обязательным шагом. Более того, никаких оснований для такого решения нет: дума исправно работает, принимает законы, а новые внеочередные выборы выльются лишь в трату бюджетных средств. К тому же, сам факт внеочередных выборов вряд ли повысит реальное представительство населения. Для того, чтобы в Госдуме РФ были по максимуму представлены все социальные группы населения, сторонники различных политических взглядов, целесообразно, во-первых, снизить барьеры для прохождения политических партий в парламент, включая и либерализацию регистрации политических партий, во-вторых — обеспечить условия для прохождения в парламент не только профессиональных политиков, управленцев, представителей крупного бизнеса или известных спортсменов, но и профсоюзных активистов, представителей гражданских инициатив, рядовых граждан», — считает Азбуков.

Он отметил, что трудовые коллективы, профсоюзы отраслей и предприятий практически не представлены в Госдуме, тогда как их представительство было бы наиболее ярким свидетельством реальных изменений в системе управления страной.

«Представителей профсоюзов и трудовых коллективов необходимо избирать в Госдуму, но об этом политики умалчивают. Ведь понятно, что эти задачи потребуют куда более масштабного изменения политической системы, сложившейся в стране, нежели простой перенос сроков парламентских выборов», — заявил Азбуков.