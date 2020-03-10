Челябинск, , 16:26 — REGNUM В Челябинске под угрозой депортации на территорию Казахстана находится гражданин этой страны, ополченец, воевавший в ДНР, 37-летний Евгений Щербак. Об этом в Facebook написал тоже ополченец Бенес Айо.

По его словам, сейчас Щербак находится в миграционном центре. Несколько часов назад туда пришли судебные приставы и попытались выдворить из России.

После вмешательства депутата Госдумы Сергея Шаргунова (КПРФ) депортация была отложена. Члены КПРФ в Челябинске оказывают ополченцу политическую и юридическую помощь.

«Прошу использовать все ваши силы и связи, чтобы помочь Евгению Щербаку и оставить его в России!!!» — написал Бенес Айо.

Как сообщало ИА REGNUM, Щербак воевал в Донбассе в 2014 году. Он был бойцом легендарного подразделения «Спарта». В сентябре 2018 года го задержали в Петербурге и чуть было не вернули в Казахстан, гражданином которого он является. В Казахстане ополченцу грозит тюремное заключение за «наёмничество». Однако в октябре того же года он был освобождён из СИЗО Петербурга.

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