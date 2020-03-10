Москва, , 16:27 — REGNUM Предложение лидера ЛДПР, депутата Госдумы Владимира Жириновского об изменении порядка проведения президентских выборов в России фактически направлено на полный пересмотр модели организации управления государством. В случае его принятия население страны окажется отрезанным от высшей государственной власти, поскольку лишится возможности выбирать президента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил адвокат Виталий Ревзин.

«Намек Владимира Жириновского, заявившего о том, что на выборы идут парикмахеры и ледорубы, вполне прозрачен. Предлагается лишить простых граждан возможности выставлять свои кандидатуры на президентских выборах. Но в современной ситуации подобный шаг означал бы фактическую ликвидацию демократии. Поскольку развитых традиций парламентского представительства в России все еще нет, избрание президента на сессии Госсовета означало бы, что саму возможность участия в выборах получили бы исключительно профессиональные политики, управленцы, крупные предприниматели. Сформировалась бы такая система власти, при которой рядовой гражданин не имел бы никакой возможности повлиять на принятие решений. Сейчас такая возможность существует хотя бы на формальном уровне. И каждый россиянин может почувствовать себя причастным к выборам главы государства», — считает Ревзин.

Он также отметил, что участие в президентских выборах — важный компонент системы гражданской идентичности. Граждане России, участвуя в выборах, ощущают причастность к государству, к управлению государством. Если эту возможность убрать, то будет прогрессировать социальная и политическая депривация российского общества, что очень опасно, заявил адвокат.