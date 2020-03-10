Санкт-Петербург, , 16:23 — REGNUM

История с поправками в Конституцию должна была закончиться тем, чтобы у президента появилась возможность выбирать из нескольких вариантов, и теперь такая возможность у него есть, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 10 марта, политолог Владимир Васильев, комментируя заявления Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, во время своего выступления в Госдуме президент высказался против досрочных выборов в Госдуму и при этом допустил возможность обнуления президентских сроков после вступления в силу обновленной Конституции — но только в том случае, если поправки в основной закон будут поддержаны гражданами, а против обнуления сроков не будет возражать Конституционный суд.

«Ни одно из заявлений президента не кажется неожиданным. В досрочных выборах в Госдуму он не заинтересован. Парламент является вполне контролируемым.

Что же касается обнуления сроков, то с самого начала было ясно: вся эта история с поправками в Конституцию должна в итоге закончиться тем, чтобы у президента была возможность выбирать из нескольких вариантов. Теперь она у него есть.

Желание сохранить имеющуюся власть естественна не только для любого человека, но и для любого живого существа. Добровольный отказ от власти неестественен — также для любого живого существа.

Что же касается последствий возможного обнуления президентских сроков для страны в целом, то тут почти невозможно сказать, чего будет больше, плюсов или минусов. Они уравновешивают друг друга», — отметил Владимир Васильев.