Москва, , 16:23 — REGNUM Госдума приняла поправки в Конституцию, касающиеся вступления в силу норм, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

После одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в Конституцию РФ президент РФ издает указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу.

«Официальное опубликование Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками осуществляется незамедлительно после официального опубликования результатов общероссийского голосования», — отмечается в документе.

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