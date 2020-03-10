Москва, , 16:21 — REGNUM Госдума приняла поправки в Конституцию об определении итогов всероссийского голосования по изменению Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

«Центральная избирательная комиссия Российской Федерации определяет результаты общероссийского голосования не позднее чем через пять дней после дня его проведения», — говорится в документе.

Количество граждан, принявших участие в общероссийском голосовании, определяется по количеству бюллетеней в ящиках для голосования.

Официальное опубликование результатов общероссийского голосования осуществляется Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в течение трех дней со дня принятия решения о результатах общероссийского голосования.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования после одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации. Часть норм (положения глав 1, 2 и 9) проверит Конституционный суд на соответствие Основному закону.

Изменения в Конституцию считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан Российской Федерации, принявших участие в общероссийском голосовании.

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