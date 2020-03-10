Москва, , 16:20 — REGNUM Поправку в Конституцию о всероссийском голосовании по поправкам в Основной закон страны Госдума приняла при обсуждении во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Прописывается, что «инициатива проведения общероссийского голосования принадлежит президенту Российской Федерации». Назначение общероссийского голосования осуществляется указом главы государства.

Организацией проведения голосования занимается ЦИК РФ. Наблюдают за голосованием члены Общественной палаты, а также представители партий. Участие иностранных наблюдателей не предусмотрено.

«В общероссийском голосовании вправе принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие на день проведения общероссийского голосования 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда», — следует из текста документа.

Граждане Российской Федерации участвуют в общероссийском голосовании «на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании».

Участие гражданина РФ в общероссийском голосовании является свободным и добровольным.

«Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании, а также препятствовать его свободному волеизъявлению», — отмечается в документе.

Можно будет проголосовать на избирательном участке, в МФЦ, а также на цифровом участке для голосования, сбор подписей возможен через портал «Госуслуги».

Предлагается не прописывать в Конституции дату общероссийского голосования. Дату установит президент РФ в своем указе. Ранее предполагалось, что таким днем станет 22 апреля 2020 года, он объявлялся нерабочим днем.

Общероссийское голосование в день голосования проводится с 8 до 20 часов по местному времени.