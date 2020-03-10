Москва, , 16:17 — REGNUM Госдума приняла поправку в Конституцию о том, что Россия является правопреемником СССР, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

«Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации», — говорится в документе.

Поправка предложена на обсуждение президентом РФ Владимиром Путиным.

Широкий резонанс получило особое мнение судьи Конституционного суда Константина Арановского, в опубликованном документе он указал, что в уточнении нуждается формулировка постановления, где указывается, что Российская Федерация является «правопреемником СССР — государства, с деятельностью которого связано причинение вреда, по своему характеру представляющего собой вред, реально неисчисляемый и невосполнимый».

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