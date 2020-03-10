Москва, , 16:17 — REGNUM Постоянные члены Совета Безопасности ООН остаются приверженными ведению переговоров по эффективным мерам в области ядерного разоружения. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран «пятёрки» СБ ООН — России, Великобритании, США, Китая и Франции — в связи с 50-й годовщиной вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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«Мы поддерживаем конечную цель создания мира без ядерного оружия с равной безопасностью для всех», — говорится в документе, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Также отмечается, что успех этого договора не был предопределён, он также не гарантирован и в будущем.

«Он зависит от наших согласованных и последовательных усилий по выполнению договора, содействию его универсализации, обеспечению действенности гарантий, а также реагированию на существующие и новые вызовы нераспространению, где бы они не возникали», — отмечено в заявлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в МИД РФ заявили, что Россия, участвующая в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), последовательно сокращает свой ядерный арсенал, соблюдает все положения договора и призывает других участников подтвердить свои обязательства по нему.