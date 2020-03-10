Москва, , 16:14 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла поправки в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

С предложением внести изменения в Основной закон страны президент РФ Владимир Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект о поправке в Конституцию был внесен в Госдуму 20 января 2020 года и принят в первом чтении единогласно.

Поправки вносятся в ряд глав Основного закона, преамбула Конституции остается без изменений.

Поправки касаются государственного устройства страны, требований и полномочий органов госвласти — президента, правительства, Госдумы, Совфеда, администрации президента, Совбеза. Также они касаются органов местного самоуправления, судебной системы и прокурорского надзора.

Президент РФ Владимир Путин предложил закрепить в Основном законе, что русский народ является государствообразующим, а государственным языком является русский. Еще одно предложение президента — закрепить в Конституции понятие брака как союза мужчины и женщины. В президентских поправках также говорится, что дети являются государственным приоритетом.

Ряд норм касается проведения общероссийского голосования.

Третье чтение Основного закона состоится 11 марта, после Госдумы поправки должны одобрить Совет Федерации и минимум две трети региональных заксобраний. Однако окончательное решение — за гражданами РФ. Планируется, что общероссийское голосование пройдет 22 апреля.