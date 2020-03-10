Нур-Султан, , 16:10 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил усилить сотрудничество с зарубежными партнерами по афганской проблематике, сообщили 10 марта в пресс-службе главы государства.

Казахстанский лидер встретился со специальным представителем президента Казахстана по Афганистану Талгатом Калиевым. Токаев отметил, что геополитическая ситуация вокруг Исламской Республики входит в новую стадию.

«Следует пристально отслеживать динамику текущих тенденций в Афганистане и вокруг него, оказывать содействие национальному примирению и восстановлению этой страны», — сказал президент. Он также поручил более активно продвигать экономические интересы на афганском направлении.

Напомним, 29 февраля в столице Катара между представителями США и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было подписано мирное соглашение.