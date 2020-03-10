Париж, , 16:07 — REGNUM Глава администрации президента Франции Патрик Строзда пройдет тест на коронавирус после контакта с зараженным человеком на прошлой неделе, сообщили в Елисейском дворце.

«Патрик Строзда контактировал с человеком с положительным результатом на коронавирус на прошлой неделе, но у него не было никаких симптомов», — заявили в официальной резиденции главы государства.

Известно, что Патрик Строзда продолжает работать из дома и в ближайшие дни пройдет тест на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, число положительных случаев заболевания коронавирусом продолжает расти в регионе Иль-де-Франс.

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