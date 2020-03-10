Киев, , 16:10 — REGNUM Печерский суд Киева запретил депутату Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Софии Федине покидать Киевскую область без разрешения прокурора, сообщило 19 марта издание Liga.net.

Суд лишь частично удовлетворил просьбу прокурора, отказавшись изымать у Федины загранпаспорт. По мнению судьи, такая мера ограничивает депутата в выполнении своей деятельности.

Сама Федина назвала дело «политическим преследованием». Свою вину депутат не признаёт.

Напомним, в октябре 2019 года Федина вместе с некой «активисткой», известной под псевдонимом «Маруся Зверобой» записали видео с угрозами в адрес президента Украины Владимира Зеленского и выложили его в интернет. Члены парламентской фракции «Слуга народа» обратились в правоохранительные органы с просьбой дать оценку высказываниям, прозвучавшим в видео.

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