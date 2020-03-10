Москва, , 15:59 — REGNUM Госдума поддержала поправки в Конституцию депутата Валентины Терешковой («Единая Россия») о сроках полномочий президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков «не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу», следует из документа.

Президент РФ Владимир Путин одобрил поправку, согласно которой обнуляются его президентские сроки и он сможет снова участвовать в выборах, но при соответствующей экспертизе Конституционного суда.

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