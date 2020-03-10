Тбилиси, , 15:59 — REGNUM Партия «Лело для Грузии» пойдет на выборы в грузинский парламент независимо и в политические блоки вступать не будет. Об этом 10 марта рассказал журналистам один из лидеров партии Давид Усупашвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Лело» это партия и идет на выборы как партия. Ни о каких изменениях касательно блоков разговора не было», — сказал Усупашвили.

Он подчеркнул, что по законодательству Грузии политические блоки допускаются, но не являются обязательными. При этом, «Лело» готово поддерживать отношения с теми, кто будет оказывать помощь в выполнении их политической программы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оппозиционные силы Грузии объединились для противостояния с правящей партией «Грузинская мечта». Они требовали проведения избирательной реформы. 8 марта было заключено соглашение, которое устроило и оппозицию, и власти.

Напомним, о создании партии «Лело для Грузии» было объявлено на учредительном съезде в декабре 2019 года. Ее председатель — владелец крупнейшего банка в стране Мамука Хазарадзе. Ранее он состоял в «Грузинской мечте», но покинул ее ряды, когда против него было возбуждено уголовное дело об участии в отмывании денег.

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