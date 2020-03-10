Москва, , 15:55 — REGNUM Сильная президентская вертикаль для России абсолютно необходима, заявил президент России Владимир Путин 10 марта в ходе своего выступления в Государственной думе.

Он отметил, что сегодняшняя ситуация, в экономике, в сфере безопасности и других областях еще раз напоминает о необходимости сильной вертикали. «Прежде всего это необходимо для стабильности», — сказал Путин.

Напомним, 10 марта президент России Владимир Путин выступает перед депутатами Государственной думы, где рассматривается вопрос о внесении поправок в Конституцию.

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