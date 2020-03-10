Москва, , 16:00 — REGNUM Ограничение по числу президентских сроков исключать из Конституции России нецелесообразно. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая 10 марта в Госдуме.

«Не хочется возвращаться к СССР. Сейчас абсолютно другая ситуация», — сказал глава государства.

Он добавил, что формально есть возможность сегодня отменить ограничение по срокам, тем более что во многих странах это сделано. Так, в США ввели поправку о двух президентских сроках только в 1947 году, а все штаты ратифицировали её в 1951 году.

Когда страна переживает трудности, подобные Великой депрессии или Второй мировой войне, стабильность может быть более важной, однако позднее, при обретении устойчивости, на первый фланг выходит сменяемость власти, добавил он.

«У граждан России на любых выборах альтернатива всегда должна быть. Выборы должны быть открытыми и конкурентными», — подчеркнул Путин.

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