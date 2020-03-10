Москва, , 15:54 — REGNUM В России необходима сменяемость власти. Об этом сегодня, 10 марта, в ходе заседания Госдумы, где обсуждаются во втором чтении поправки в Конституцию, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что предложение, с которым выступила Валентина Терешкова, понятно: исключить из Конституции количество сроков, которое подряд может занимать президент.

«Строго говоря, формально можно было бы отменить ограничение по срокам. Стабильность должна быть в приоритете, но когда социальная и политическая сферы обретают зрелость, тогда на первый план выходит возможность сменяемости власти», — подчеркнул российский лидер, добавив, что она нужна для динамики развития страны.

Путин указал на то, что поправки в Конституцию принимаются не на год, и не на десять лет.

«И в этой перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена. Я считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков», — заключил президент РФ.