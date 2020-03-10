Кемерово, , 15:52 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сегодня, 10 марта, подписал закон о новом гербе и флаге региона.

«Обновленные герб и флаг соответствуют требованиям современной геральдики. Проделана огромная и кропотливая работа. Приятно, что изменения были поддержаны практически единогласно», — сказал Цивилёв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Кузбасса отмечали, что действовавший до этого герб содержал геральдические нарушения. Нарушения мешали зарегистрировать его в установленном порядке.

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В январе 2020 года парламент региона принял изменения в закон о символике региона в первом чтении. В феврале законопроект был принят во втором чтении.

До 1 января 2021 года в регионе установлен переходный период. В это время можно использовать как обновленную символику, так и символы, установленные в законе 2002 года.