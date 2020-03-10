Москва, , 15:49 — REGNUM Госдума приняла поправку в Конституцию о детях и об обязанностях государства перед молодым поколением, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

«Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения», — говорится в документе.

Поправка предложена президентом РФ Владимиром Путиным. Изменение вызвало дискуссию в обществе, звучали опасения, что этим закрепляется возможность изъятия детей из семей, некоторые видели риски ювенальной юстиции.

Ранее речь шла о том, что дети являются достоянием Российской Федерации.