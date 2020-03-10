Москва, , 15:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин видит опасность в том, чтобы наделить Госсовет президентскими полномочиями. Об этом он заявил во время выступления в Госдуме, трансляция которого велась на YouTube.

По его мнению, к расколу общества могут привести такие изменения.

Ранее Путин отметил, что считает «абсолютно неприемлемым» наделение Госсовета дополнительными функциями.

«Если подытожить все, что я сказал, вывод такой: я не хочу и не буду для продления своих полномочий создавать такую систему государственной власти в России, которая будет для нее неприемлема или губительна», — заявил он в интервью для документального проекта «Пролетев над бездной».

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