Москва, , 15:51 — REGNUM Российский президент Владимир Путин выступил против продления полномочий президента. Для развития России нужна сменяемость власти, заявил он 10 марта в ходе выступления в Госдуме.

Сменяемость власти нужна для обеспечения динамики развития страны, подчеркнул глава государства. Он отметил также, что России нужна сильная президентская власть, однако со временем она не будет так персонифицирована.

Путин отверг инициативу по снятию лимита президентских сроков. Он пояснил, что в сложные периоды стране может быть важнее стабильность.

«Но когда политическая, экономическая и социальная сферы обретают устойчивость и зрелость, когда государство становится трудноуязвимым извне, тогда на первый фланг выходит сменяемость власти», — подчеркнул президент.

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