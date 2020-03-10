Минск, , 15:40 — REGNUM «Теперь ваша очередь развивать, прославлять и обязательно в будущем, да и в настоящем, защищать Белоруссию», — заявил 10 марта в своём дворце Александр Лукашенко на церемонии вручения паспортов юным гражданам постсоветской республики.

«Возможно, вы еще не задумываетесь о таких важных и сложных понятиях, как самоидентичность нации или независимость государства. Но, только появившись на свет, вы уже стали частью белорусского народа, творцами его настоящего и, конечно же, будущего. Осознав это, вы совершенно по-другому прочтете первые слова Конституции: «Мы, народ Белоруссии». Ведь народ — мы все, кто живет, кто жил до нас и будет жить после нас на этой земле. Поэтому мы едины, и от каждого зависит, какой наша страна будет завтра», — цитирует его выступление перед детьми президентская пресс-служба.

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В официальном сообщении не упомянут термин «Великая Отечественная война», которую Лукашенко считает «не нашей», как и Отечественную войну 1812 года. «Он напомнил о героическом подвиге тех, кто 75 лет назад отвоевал для белорусов право на существование, разгромив фашизм», — так подано упоминание о нашей общей истории.

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В своём обращении к учащимся Лукашенко сказал: «В вашем лице вижу новую, позитивную, талантливую и по-хорошему амбициозную Белоруссию. Это меня радует, как и всех ваших родителей. Идите вперед к выбранной цели, никогда не сдавайтесь и, самое главное, никогда ничего и никого не бойтесь. Верьте в себя, верьте, что если вы идете вперед, то вам обязательно помогут и, как правило, на вашей родной земле, в вашей Белоруссии».

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