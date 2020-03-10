Москва, , 15:39 — REGNUM Никакой необходимости проводить досрочные выборы в Государственную думу РФ нет. Такое заявление сегодня, 10 марта, в ходе заседания Госдумы, где обсуждаются во втором чтении поправки в Конституцию, сделал президент РФ Владимир Путин.

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«Я не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму РФ», — подчеркнул глава государства.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, предложение о проведении досрочных выборов российского парламента озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а поддержал в ходе обсуждения во втором чтении поправок в Конституцию депутат Госдумы Александр Карелин («Единая Россия»).

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