Париж, , 15:34 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон открыл пятое кафе Café Joyeux на Елисейских Полях, в котором работают 19 человек с синдромом Дауна или аутизмом, сообщает Le Figaro.

На Елисейских Полях кафе будет открыто в течение как минимум шести месяцев. Помещения были предоставлены на этот период бесплатно.

«Общество, преуспевает вместе», — заявил Эммануэль Макрон.

В марте 2018 года первая леди Франции Брижит Макрон открыла кафе Café Joyeux в Париже.

«Мы очень гордимся тем, что президент согласился прийти, несмотря на коронавирус», — заявил Ян Букай Ланрезак, который основал кафе Café Joyeux в конце 2017 года в городе Рен.

Известно, что эта деятельность направлена на повышение осведомленности, изменение взглядов на инвалидность и содействие интеграции людей с ограниченными возможностями в обычную рабочую среду.

Ожидается, что еще семь Café Joyeux откроются в различных городах Франции.

Напомним, уровень безработицы среди людей с ограниченными возможностями во Франции упал до 16%, все еще вдвое превышая средний показатель.

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