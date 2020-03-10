Минск, , 15:34 — REGNUM МИД Польши решил поощрить граждан Белоруссии в возрасте 6−18 лет, участвующих в культурных, научных и спортивных мероприятиях — им будет выдаваться виза в особом порядке, без уплаты сборов за приём и оформление «шенгена». Об этом проинформировало посольство Польши в Белоруссии.

Польские дипломаты сообщили, что решение об обнулении сборов скреплено подписью замминистра иностранных дел их страны. Льготный режим будет действовать до конца года.

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Действие режима может быть продлено, если Минск продемонстрирует прогресс в процессе упрощения визового режима с Евросоюзом. Западная часть Союзного государства является участницей программы ЕС для постсоветских республик «Восточное партнёрство».

МИД Белоруссии добивается снижения стоимости виз Евросоюза, а также заключения нового базового договора с ЕС. Для граждан Белоруссии визы обходились почти в два раза дороже, чем для граждан России, и в процессе переговоров стали ещё дороже, что глава белорусской дипломатии Владимир Макей списал на издержки европейской бюрократии.

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Ранее власти Белоруссии предприняли ряд мер по ограничению получения и использования гражданами Белоруссии «карты поляка». Попытки ввести аналогичную «карту белоруса» провалились.

Также напомним, в Белоруссии действует широкая сеть польских фондов и других структур, поддерживающих гуманитарные и иные проекты — в том числе с участием органов власти и госупраления постсоветской республики. Официальный Минск заблокировал исполнение подписанного 20 лет назад договора о создании Союзного государства России и Белоруссии, обусловив гуманитарную и иную интеграцию уступками российской стороны по ценам на нефть и газ.

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