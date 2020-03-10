Минск, , 15:23 — REGNUM В ходе состоявшегося 10 марта в Минске первого судебного заседания по вопросу масштабной коррупции с участием высокопоставленных чиновников Коллегия по уголовным делам Верховного суда отклонила ходатайства обвиняемых. Среди них — уволенные сразу же после арестов чиновники Нацбанка, глава госмонополии «Белтелеком» и заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии.

Новости на эту тему: Суд в Минске начал рассматривать дело о коррупции в «Белтелекоме»

Всего по резонансному коррупционному головному делу проходит 16 обвиняемых. Их обвиняют в получении и даче взяток при поставках в Белоруссию программного обеспечения, телекоммуникационного оборудования, компьютерной и другой техники. Следователи КГБ Белоруссии насчитали взяток на $1,6 млн. в деле фигурируют также 1 кг золота и прочие «выгоды», полученные обвиняемыми в коррупции.

Негосударственная пресса предпочитает использовать в заголовках «дело Втюрина» — по фамилии замгоссекретаря Совбеза Андрея Втюрина, самого высокопоставленного из обвиняемых. Государственная пресса предпочитает в заголовках «дело банкиров». Среди рассматриваемых эпизодов фигурирует исполнительный директор ОАО «Банк БелВЭБ» Юрий Пономарев, который на момент получения взяток был директором департамента информационных технологий ОАО «БПС-Сбербанк» — белорусской «дочки» российского «Сбербанка».

Верховный суд ранее анонсировал открытое слушание по делу. Первое заседание Коллегия по уголовным делам провела сегодня, 10 марта в зале суда Московского района Минска, который был целиком заполнены родственниками обвиняемых и журналистами.

В ходе первого заседания по процедуре суд устанавливал личности обвиняемых, большая часть из которых почти год провела под стражей. Обвиняемого Втюрина представили как уроженца «Российской Федерации», хотя на момент его рождения на месте нынешней РФ существовала РСФСР в составе СССР.

Втюрин и его защита снова заявили ходатайство о закрытом слушании уголовного дела. Как он пояснил, в ходе процесса может быть оглашена информация, относящаяся к государственным секретам. Среди упомянутых им персон — бывший министр связи и информатизации Белоруссии Сергей Попков и бывший начальник Департамента исполнения наказаний МВД Белоруссии Сергей Дорошко, который сейчас в звании генерал-майора милиции возглавляет Академию МВД Белоруссии.

Ходатайства заявили также гендиректор РУП «Белтелеком» Сергей Сиводедов — второй ключевой обвиняемый, давший показания на экс-замгоссекретаря Совбеза и заключивший сделку со следствием в обмен на определённые выгоды. Коллегия по уголовным делам Верховного суда отклонила ходатайства Втюрина и других обвиняемых.

Андрей Втюрин был задержан 21 апреля 2019 года, КГБ проинформировал об этом в начале мая прошлого года. С тех пор Тюрин непрерывно находится под стражей. Он обвиняется в получении взяток на сумму не менее $190 тыс и подстрекательстве к даче взятки.

Гораздо большие суммы фигурируют у других обвиняемых. Так, у Сиводедова было изъято «незаконного» почти на полмиллиона долларов, а у председателя правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликса Касперовича и замначальника главного управления информационных технологий Нацбанка Андрея Подгорного сотрудники КГБ насчитали взяток почти на миллион пресловутых условных единиц. Крупнейшим взяткодателем, по версии следствия, выступил фактический руководитель ООО «Мобильный сервис» Владимир Жилин — тоже почти на миллион долларов.

Некоторые обвиняемые попросили выделить их дела в отдельное производство — суд отказал им в этом. По делу в статусе обвиняемых проходят два гражданина России и один гражданин Латвии.

Сейчас на рассмотрении Коллегии по уголовным делам Верховного суда находится почти полсотни томов уголовного дела. После судебного следствия с допросом обвиняемых и свидетелей, прений и прочих процедур количество томов может удвоиться.

Читайте аналитику по этому уголовному делу: Белоруссия: борьба с «российским заговором» в стране победившей коррупции