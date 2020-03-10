Путин: как решат граждане 22 апреля, так и будет
В своей работе я всегда руководствовался интересами России, исключительно волей нашего народа. Поэтому было принято решение вынести обсуждение поправок к Конституции РФ на всероссийское голосование. Обращаясь к гражданам, хочу сказать, как вы решите, как вы проголосуете 22 апреля, так и будет, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Госдумы.
Путин: в России принимается не новая Конституция
В России принимается не новая Конституция РФ, а вносятся значимые поправки в главный документ страны, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Госдумы.
Путин указал на необходимость обеспечить сменяемость власти в России
В России необходима сменяемость власти. Об этом сегодня, 10 марта, в ходе заседания Госдумы, где обсуждаются во втором чтении поправки в Конституцию, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Строго говоря, формально можно было бы отменить ограничение по срокам. Стабильность должна быть в приоритете, но когда социальная и политическая сферы обретают зрелость, тогда на первый план выходит возможность сменяемости власти», — подчеркнул российский лидер, добавив, что она нужна для динамики развития страны.
Путин выступил против продления полномочий президента РФ
Российский президент Владимир Путин выступил против продления полномочий президента. Для развития России нужна сменяемость власти, заявил он 10 марта в ходе выступления в Госдуме.
«Но когда политическая, экономическая и социальная сферы обретают устойчивость и зрелость, когда государство становится трудноуязвимым извне, тогда на первый фланг выходит сменяемость власти», — подчеркнул президент.
На выборах главы государства всегда должна быть альтернатива — Путин
На выборах главы государства всегда должна быть альтернатива, заявил 10 марта президент России Владимир Путин на заседании Госдумы.
Путин: многое в стране сделано «на живую нитку»
«Все прекрасно понимают, что и внутри страны у нас, к сожалению, много еще пока сделано, как в народе говорят: «На живую нитку», — сказал глава государства. Путин отметил, что в стране остается много уязвимых вопросов.
Шаманов: «Единая Россия» выборов не боится, и мы не содрогались. Мы всегда принимали государственную позицию в интересах России.
Коломейцев: обрадовались больше, чем кто-либо.
Жириновский: пусть просыпаются, ещё год у них впереди.
Жириновский: можно товарищей выводить из предынфарктного состояния? Как нам быть?
Жириновский: мы правильно поняли президента, что он против досрочных выборов в Госдуму?
Непонятно.
Путин: цены на нефть «пляшут и прыгают», но Россия это переживёт
Россия сможет преодолеть сложную ситуацию, когда цены на нефть и курсы валют «пляшут и прыгают». Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая 10 марта в Государственной Думе РФ.
Он добавил, что также «коронавирус прилетел», но экономика страны будет только укрепляться.
Путин не увидел необходимости в досрочных выборах в Госдуму
Никакой необходимости проводить досрочные выборы в Государственную думу РФ нет. Такое заявление сегодня, 10 марта, в ходе заседания Госдумы, где обсуждаются во втором чтении поправки в Конституцию, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Я не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму РФ» , — подчеркнул глава государства.
«Нам с вами, несмотря ни на что, многое удалось сделать для укрепления страны. Уверен, мы сделаем ещё много чего хорошего, по крайней мере до 2024 года. А там видно будет», — завершил Путин выступление.
Поправки в Конституцию давно назрели — Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию давно назрели и будут полезны для граждан.
«Как вы, дорогие друзья, решите, как проголосуете 22 апреля, так и будет», — президент
В своей работе всегда руководствуюсь текущими и долгосрочными интересами России — Путин
Президент выразил благодарность депутатам Госдумы за активное участие и граждан России за поддержку в работе.
В случае принятия Федсобранием закона о поправках в Конституцию в имеющемся виде, потребуется направить их в Конституционный суд для оценки — Путин
Второе ограничение включает снятие ограничений на участие в выборах.
«В случае, если граждане одобрят такую поправку, в принципе, этот вариант был бы возможен. Но при одном условии — если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не противоречит принципам Основного закона», — заявил Путин.
Путин не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму
Президент РФ Владимир Путин не видит необходимости в досрочных выборах Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Ограничение по числу президентских сроков убирать из Конституции нецелесообразно — Путин
Поправки принимаются не на год, не на два и даже не на десять лет, хотя бы на 30−50 — Путин.
В этой долгосрочной перспективе нужны гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена.
Прецеденты избрания более двух сроков были и в США — повод был значительным, Великая депрессия, Вторая мировая война.
«В условиях, когда страна переживает такие (вещи), стабильность может быть и важнее и должна находиться в приоритете. Особенно когда у страны много проблем. Но когда политическая, экономическая и социальная сферы обретают устойчивость и зрелость, когда государство становится трудноуязвимым извне, тогда на первый фланг выходит сменяемость власти», — указал президент.
Путин: не хочется возвращаться к СССР. Сейчас абсолютно другая ситуация. Строго говоря, формально, сегодня можно было бы отменить ограничение по срокам, тем более что в многих других странах такая практика существует.
«Кстати говорят, за океаном, в тех же Штатах, поправка, которая ограничивает двумя сроками, появилась только в 1947 году и её ратифицировали все Штаты в 1951 году», — отметил президент.
Путин о продлении срока полномочий действующего президента: безальтернативные выборы не нужны, они должны быть открытыми и конкурентными.
На выборах главы государства всегда должна быть альтернатива — Путин.
«У граждан России на любых выборах альтернатива всегда должна быть. Выборы должны быть открытыми и конкурентными», — заявил Путин.
Путин поздравил Терешкову с недавним днём рождения.
Путин об обнулении полномочий:
«Да, в апреле состоится всенародное голосование, но тогда получится, что они проводятся по факту безальтернативных выборов. Нельзя этого делать. У граждан России альтернатива всегда должна быть. Выборы должны быть открытыми и конкурентными», — заявил Путин.
Наделение таких органов, как Госсовет, какими бы то ни было полномочиями президентского характера — неприемлемо. Это ничего не имеет общего с демократией и приведёт к расколу.
«Надеюсь, Владимир Вольфович согласится — для России это неизбежно приведёт к двоевластию и самым трагическим образом отразится на судьбах страны. Давайте не будем этого делать», — заявил Путин.
Давать Госсовету полномочия президентского характера опасно — Путин.
Сильная президентская вертикаль для России абсолютно необходима — Путин.
В странах традиционной парламентской демократии годами не могут собрать правительство. Для России это неприемлемо — Путин
Сильная президентская власть необходима для стабильности. Это парламентская форма правления, которая применяется в мире. Однако на сегодняшнем этапе она использована быть не может — Путин.
Сегодняшняя ситуация не только в экономике, но в сфере безопасности лишний раз об этом напоминает — Путин
Путин о высшем уровне государственной власти:
«Сильная президентская вертикаль для России абсолютно необходима».
Я не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму — Путин.
«Политика сдерживания давно применяется. От нас ждут, что Россия подскользнётся, погрязнет во внутренних дрязгах», — заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин: если граждане России проголосуют за Основной закон, то такие изменения должны вступить в силу сразу же после публикования поправок, а значит, Государственная дума РФ должна принять новые, расширенные полномочия немедленно.
Уверен, что в будущем президентская власть в России не будет так персонифицирована — Путин.
Цены на нефть пляшут, коронавирус прилетел, мы этот период пройдем достойно, — добавил Путин.
«Россия свой план по революциям выполнила», — заявил Владимир Путин.
«Поправки в Конституцию давно назрели и будут полезны для граждан», — заявил Путин.
Путин отметил, что пока ещё много внутри страны «сделано на живую нитку». «Много уязвимого», отметил президент.
Президент РФ Владимир Путин начал выступление с благодарности рабочей группе по поправкам в Конституцию РФ.