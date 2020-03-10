В России необходима сменяемость власти. Об этом сегодня, 10 марта, в ходе заседания Госдумы, где обсуждаются во втором чтении поправки в Конституцию, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Строго говоря, формально можно было бы отменить ограничение по срокам. Стабильность должна быть в приоритете, но когда социальная и политическая сферы обретают зрелость, тогда на первый план выходит возможность сменяемости власти», — подчеркнул российский лидер, добавив, что она нужна для динамики развития страны.