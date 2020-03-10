* запрещённая в России организация

Кабул, , 15:19 — REGNUM Соглашение между США и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) придало этому движению легитимности, одновременно снизив возможности официальных властей Афганистана, отметила во вторник, 10 марта, эксперт Российского института стратегических исследований Анна Глазова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соглашение нужно было президенту США Дональду Трампу, чтобы «предъявить» его в ходе предвыборной кампании, ведь перед своим избранием в 2016 году он обещал вывести войска из Афганистана и Сирии, полагает эксперт.

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При этом к тексту этого соглашения есть ряд вопросов: неясно, за счёт чего должен сократиться уровень насилия на территории Афганистана, учитывая, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сразу отказались выполнять пункт о прекращении огня, а за четыре дня после подписания документа совершили 76 новых атак, отметила Глазова.

Неясна и судьба афганского правительства, исключенного из переговорного процесса по настоянию «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — после ухода США из Афганистана можно ожидать его падения правительства, считает эксперт.

Войска США были введены в Афганистан 18 лет назад, на эту войну США потратили триллион долларов, но, очевидно, проиграли её, нынешние же события напоминают, что обладая военным преимуществом, ввести свои войска в какое-либо государство несложно, зато сложно их потом оттуда вывести, добавила Глазова.